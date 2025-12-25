«Бруклин» имеет одинаковый рекорд по победам и поражениям с действующим чемпионом НБА

Клуб «Бруклин Нетс» имеет такой же рекорд в последних девяти играх по количеству побед и поражений, как и у действующего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) команды «Оклахома-Сити Тандер». На это обратил внимание аккаунт NetsDaily в социальной сети Х.

И «Бруклин», и «Оклахома» одержали по шесть побед, но при этом потерпели три поражения.

Напомним, «Оклахома» в данный момент занимает лидерскую позицию в Западной конференции, а «Бруклин» располагается на 13-м месте в Восточной конференции.

Следующий матч коллектив из Оклахомы проведёт сегодня, 25 декабря, с техасским клубом «Сан-Антонио Спёрс». «Бруклин», в свою очередь, встретится в следующей встрече с «Миннесотой Тимбервулвз». Их игра запланирована на 28 декабря.