Главная Баскетбол Новости

Агент Леброна Джеймса: если нужен один решающий бросок — я выберу Майкла Джордана

Комментарии

Агент четырёхкратного чемпиона НБА и форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Рич Пол высказался о сравнении своего клиента с легендами лиги, а также прокомментировал слова баскетболиста о матчах НБА в Рождество.

«Если мне нужен один-единственный решающий бросок, я выберу Майкла Джордана — без всяких вопросов. Но если говорить о том, вокруг кого строить команду с нуля, то это Леброн. Здесь вообще нет никаких сомнений», — приводит слова Пола издание.

Также агент затронул тему рождественских матчей, прокомментировав недавние высказывания Джеймса о том, что он предпочёл бы провести праздник с семьёй, несмотря на осознание значимости игр в этот день. По словам Пола, большинство болельщиков правильно поняли посыл Леброна, а выступления в Рождество — часть жертвы, на которую идут ведущие игроки лиги.

