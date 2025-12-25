Скидки
Баскетбол Новости

Купер Флэгг ответил, кто для него является величайшим баскетболистом в истории

Купер Флэгг ответил, кто для него является величайшим баскетболистом в истории
Комментарии

19-летний новичок техасского клуба «Даллас Маверикс», выступающий на позиции лёгкого форварда, американец Купер Флэгг ответил, кого считает величайшим баскетболистом в истории.

«Я считаю величайшим баскетболистом в истории Майкла Джордана», — сказал Флэгг в интервью изданию GQ Sports.

Американский атлет в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 30 матчах. В среднем за встречу Купер набирает 19,2 очка, делает 6,4 подбора, отдаёт 3,8 передачи, совершает 1,2 перехвата и 0,8 блок-шота. Он был выбран под первым номером на драфте североамериканской организации в 2025 году.

