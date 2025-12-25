Егор Дёмин подписал амбассадорский контракт с российским букмекером — источник

Букмекерская компания FONBET заключила амбассадорское соглашение с российским баскетболистом, разыгрывающим «Бруклин Нетс» Егором Дёминым. Официальный релиз и детали сотрудничества будут представлены позднее. Об этом сообщает телеграм-канал «Вредный букмекер».

Егор Дёмин — российский игрок, выбранный под восьмым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он стал самым высоко выбранным российским баскетболистом в истории драфта лиги. Предыдущий рекорд принадлежал Ярославу Королёву, которого в 2005 году «Лос-Анджелес Клипперс» выбрал 12-м.

Ранее пресс-служба НБА опубликовала список из десяти игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026, в котором Дёмин оказался на 10-й строчке.