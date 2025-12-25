Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Американский легионер «Зенита» оценил уровень Единой лиги

Американский легионер «Зенита» оценил уровень Единой лиги
Комментарии

33-летний защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» американец Ливай Рэндольф высказался насчёт уровня Единой лиги.

«Единая лига — это очень хорошая организация, там много талантливых игроков, я много слышал о ней за время своей карьеры до прихода в «Зенит». Я знаю многих игроков, которые здесь выступали, и мои первые впечатления отличные.

У нас в составе тоже много талантливых игроков. Мы всё ещё находимся в процессе знакомства друг с другом и поиска правильной командной химии, поэтому с нетерпением ждём всех предстоящих вызовов по мере продолжения сезона», — приводит слова Рэндольфа газета Basketball Sphere.

Сейчас выбирают:
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android