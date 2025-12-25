Американский легионер «Зенита» оценил уровень Единой лиги

33-летний защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» американец Ливай Рэндольф высказался насчёт уровня Единой лиги.

«Единая лига — это очень хорошая организация, там много талантливых игроков, я много слышал о ней за время своей карьеры до прихода в «Зенит». Я знаю многих игроков, которые здесь выступали, и мои первые впечатления отличные.

У нас в составе тоже много талантливых игроков. Мы всё ещё находимся в процессе знакомства друг с другом и поиска правильной командной химии, поэтому с нетерпением ждём всех предстоящих вызовов по мере продолжения сезона», — приводит слова Рэндольфа газета Basketball Sphere.