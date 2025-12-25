Скидки
Все новости
17:30 Мск
Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин превысил отметку в $ 1 млн по штрафам в НБА

Комментарии

35-летний форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин достиг нежелательной отметки в своей карьере. Общая сумма штрафов, выплаченных им Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), теперь превышает $ 1 млн после недавнего удаления с игры с «Финикс Санз» (119:116). Об этом сообщает издание Sportskeeda.

НБА — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
119 : 116
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Батлер - 25, Ричард - 20, Подзиемски - 11, Пост - 7, Пэйтон II - 5, Сантос - 5, Джексон-Дэвис - 5, Грин - 4, Спенсер - 4, Муди - 3, Мелтон - 2, Хилд
Финикс Санз: Букер - 38, Брукс - 22, Гиллеспи - 16, Игодаро - 10, Гудвин - 9, Данн - 7, О'Нил - 5, Буей - 5, Уильямс - 4, Ричардс, Малуач, Флеминг, Хэйс

Четырёхкратный чемпион НБА был удалён в той встрече после двух технических нарушений — сначала за толчок защитника «Санз» Коллина Гиллеспи, а затем за спор с судьёй Пэтом Фрэйером. За эти инциденты лига оштрафовала его на $ 7000, что и позволило общей сумме его карьерных штрафов за удаления перевалить за отметку в $ 1 007 000.

При этом история со штрафами у Грина куда масштабнее. По данным ресурса Spotrac, за свою карьеру он уже выплатил лиге более $ 4,2 млн, включая около $ 3,2 млн за шесть различных дисквалификаций. Крупнейший из этих штрафов ($ 1,8 млн) был связан с ударом Юсуфа Нуркича в 2023 году.

Несмотря на репутацию одного из самых оштрафованных активных игроков, Грин всё ещё далёк от абсолютного антирекорда. В 2022 году Бен Симмонс был оштрафован на $ 19 млн за преднамеренный пропуск игр в «Филадельфии Сиксерс».

Новости. Баскетбол
