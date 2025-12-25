Дрэймонд Грин превысил отметку в $ 1 млн по штрафам в НБА

35-летний форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин достиг нежелательной отметки в своей карьере. Общая сумма штрафов, выплаченных им Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), теперь превышает $ 1 млн после недавнего удаления с игры с «Финикс Санз» (119:116). Об этом сообщает издание Sportskeeda.

Четырёхкратный чемпион НБА был удалён в той встрече после двух технических нарушений — сначала за толчок защитника «Санз» Коллина Гиллеспи, а затем за спор с судьёй Пэтом Фрэйером. За эти инциденты лига оштрафовала его на $ 7000, что и позволило общей сумме его карьерных штрафов за удаления перевалить за отметку в $ 1 007 000.

При этом история со штрафами у Грина куда масштабнее. По данным ресурса Spotrac, за свою карьеру он уже выплатил лиге более $ 4,2 млн, включая около $ 3,2 млн за шесть различных дисквалификаций. Крупнейший из этих штрафов ($ 1,8 млн) был связан с ударом Юсуфа Нуркича в 2023 году.

Несмотря на репутацию одного из самых оштрафованных активных игроков, Грин всё ещё далёк от абсолютного антирекорда. В 2022 году Бен Симмонс был оштрафован на $ 19 млн за преднамеренный пропуск игр в «Филадельфии Сиксерс».