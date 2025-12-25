Легионер «Зенита» из США назвал свою главную цель в команде

33-летний защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» американец Ливай Рэндольф рассказал о своей самой важной цели в составе сине-бело-голубых в данный момент.

«Самое важное — это становиться лучше с каждым днём. Мы хотим быть в отличной форме к концу сезона, когда борьба за трофеи в мае или июне следующего года будет иметь решающее значение. Для меня это цель — становиться лучше с каждым днём ​​и к концу сезона превратиться в настоящую машину, как команда.

И оставаться здоровыми — это главное, но, конечно, нужно стараться максимально помогать команде, демонстрировать свои качества на площадке, что будет иметь решающее значение для команды», — приводит слова Рэндольфа газета Basketball Sphere.