Легионер «Зенита» из США: сделаю всё возможное, чтобы помочь клубу вернуться в Евролигу

33-летний защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» американец Ливай Рэндольф заявил о намерении вывести сине-бело-голубых со своей помощью в Евролиге в следующем сезоне.

«Играть в Евролиге всегда было моей целью, но именно поэтому я подписал контракт с «Зенитом». Не знаю, когда это произойдёт, но надеюсь вернуться туда в следующем сезоне. Я здесь, чтобы сделать всё возможное, чтобы помочь «Зениту» в этом.

У меня был успешный сезон в Евролиге, я не удивил себя, но думаю, что удивил многих своими выступлениями в этом турнире. Я вложил много усилий и труда, и знаю, что такое Евролига. Надеюсь снова играть на этом уровне в джерси «Зенита», — приводит слова Рэндольфа газета Basketball Sphere.