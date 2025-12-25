Эксперт — о Дёмине: о нём мало говорят, но он неплохо себя проявил как новичок

Драфт-аналитик и обозреватель НБА Нэйтан Грубель поделился мнением относительно старта карьеры российского баскетболиста, разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«Я поставил его на 10-е место в своём опросе NBA All-Rookie Quarter Poll, потому что, на мой взгляд, он был функциональным игроком НБА в полезном смысле. Да, есть вещи, которых хотелось бы больше, например, давления под кольцом в позиционном нападении. Но он был, хоть и не так заметно, хорош в «Бруклине» в роли стационарного «шутера» и плеймейкера. А его защита — это то, чем он может гордиться по мере того, как он будет набираться опыта и становиться сильнее.

Даже если он не достигнет самых высоких результатов, его рост, сочетание бросков и защиты, а также видение поля и точность пасов — всё это качества, присущие лучшим игрокам НБА. О нём мало говорят из-за контекста, но он неплохо себя проявил как новичок», — написал Грубель в своём аккаунте в социальной сети Х.