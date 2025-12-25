Харден — об отношениях с Дюрантом: мы всё ещё братья

36-летний звёздный американский баскетболист Джеймс Харден, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс», прокомментировал своё отношение к форварду техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американцу Кевину Дюранту после появления вирусного видео во время матча регулярного чемпионата НБА.

Во встрече, в которой «Клипперс» обыграли «Хьюстон Рокетс» со счётом 128:108, комментатор NBC Sports Реджи Миллер отметил, что Харден и Дюрант «раньше были братьями в Оклахоме», напомнив об их совместных выступлениях за «Оклахома-Сити Тандер». Харден отреагировал на видеоролик с этим моментом в социальных сетях.

«Мы всё ещё братья», — написал Харден в своём аккаунте в социальной сети Х.

Джеймс Харден и Кевин Дюрант вместе выступали за «Оклахома-Сити Тандер» до обмена Хардена в 2012 году, а позднее были партнёрами по «Бруклин Нетс».