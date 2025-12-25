Скидки
17:30 Мск
Харден — об отношениях с Дюрантом: мы всё ещё братья

36-летний звёздный американский баскетболист Джеймс Харден, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс», прокомментировал своё отношение к форварду техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американцу Кевину Дюранту после появления вирусного видео во время матча регулярного чемпионата НБА.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 108
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 41, Харден - 29, Сандерс - 13, Коллинз - 13, Данн - 11, Батюм - 6, Лопес - 5, Миллер - 4, Богданович - 3, Нидерхаузер - 3, Кристи, Браун
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 22, Томпсон - 19, Шенгюн - 19, Смит II - 16, Шеппард - 8, Тэйт - 7, Исон - 7, Холидей - 3, Грин - 3, Адамс - 2, Капела - 2, Дэвисон, Окоги

Во встрече, в которой «Клипперс» обыграли «Хьюстон Рокетс» со счётом 128:108, комментатор NBC Sports Реджи Миллер отметил, что Харден и Дюрант «раньше были братьями в Оклахоме», напомнив об их совместных выступлениях за «Оклахома-Сити Тандер». Харден отреагировал на видеоролик с этим моментом в социальных сетях.

«Мы всё ещё братья», — написал Харден в своём аккаунте в социальной сети Х.

Джеймс Харден и Кевин Дюрант вместе выступали за «Оклахома-Сити Тандер» до обмена Хардена в 2012 году, а позднее были партнёрами по «Бруклин Нетс».

Харден может выйти на рынок обменов зимой — инсайдер
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
