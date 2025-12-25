В «Зените» раскрыли, как им удалось подписать Димитриевича, Рэндольфа и Шаманича

Спортивный директор клуба «Зенит» Сани Бечирович раскрыл, как ему удалось договориться о подписании Ненада Димитриевича, Ливая Рэндольфа и Луки Шаманича.

«Довольно схожая ситуация, но, скажем так, с разницей в случае с Димитриевичем. И в прошлом я хотел и искал игроков, у которых были слабые сезоны или которые приходят после травм. Мне самому приходилось проходить этот путь несколько раз, когда ты играешь плохо или тебя останавливает травма. В таких ситуациях телефон не звонит.

Тогда накапливается та злость, которая есть у всех нас, балканцев, что очень важно для спортсмена высокого уровня — иметь огромное желание показать многим, что они ошиблись насчёт тебя. Поэтому, скажем, приглашение Димитриевича, который обладает качеством, был MVP Единой лиги и стал чемпионом с УНИКСом, и я надеюсь, что у нас он будет показывать всё лучше, чтобы привести нас туда, куда мы хотим.

Ливай Рэндольф — игрок, который приносит стабильность, у него были хорошие показатели и в Евролиге в форме «Маккаби» Тель-Авив. Думаю, что и сейчас он выступает у нас более чем достойно. Когда у тебя есть два или три качественных игрока, как и Лука Шаманич, который пришёл с опытом из Евролиги, тогда ты понимаешь, что «Зенит» настроен серьёзно. В ближайший год или два дня мы выходим на самый высокий уровень», — приводит слова Бечировича газета Basketball Sphere.