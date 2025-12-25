Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Зените» раскрыли, как им удалось подписать Димитриевича, Рэндольфа и Шаманича

В «Зените» раскрыли, как им удалось подписать Димитриевича, Рэндольфа и Шаманича
Комментарии

Спортивный директор клуба «Зенит» Сани Бечирович раскрыл, как ему удалось договориться о подписании Ненада Димитриевича, Ливая Рэндольфа и Луки Шаманича.

«Довольно схожая ситуация, но, скажем так, с разницей в случае с Димитриевичем. И в прошлом я хотел и искал игроков, у которых были слабые сезоны или которые приходят после травм. Мне самому приходилось проходить этот путь несколько раз, когда ты играешь плохо или тебя останавливает травма. В таких ситуациях телефон не звонит.

Тогда накапливается та злость, которая есть у всех нас, балканцев, что очень важно для спортсмена высокого уровня — иметь огромное желание показать многим, что они ошиблись насчёт тебя. Поэтому, скажем, приглашение Димитриевича, который обладает качеством, был MVP Единой лиги и стал чемпионом с УНИКСом, и я надеюсь, что у нас он будет показывать всё лучше, чтобы привести нас туда, куда мы хотим.

Ливай Рэндольф — игрок, который приносит стабильность, у него были хорошие показатели и в Евролиге в форме «Маккаби» Тель-Авив. Думаю, что и сейчас он выступает у нас более чем достойно. Когда у тебя есть два или три качественных игрока, как и Лука Шаманич, который пришёл с опытом из Евролиги, тогда ты понимаешь, что «Зенит» настроен серьёзно. В ближайший год или два дня мы выходим на самый высокий уровень», — приводит слова Бечировича газета Basketball Sphere.

Материалы по теме
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android