Баскетбол

Кендрик Перкинс назвал основных соперников «Оклахомы» в титульной гонке

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс предположил, какие команды лиги являются основными соперниками «Оклахома-Сити Тандер» в титульной гонке.

«Я думаю, что «Сан-Антонио Спёрс» — это вполне реальные претенденты на титул… Но самая большая угроза по-прежнему исходит от «Денвер Наггетс», — приводит слова Перкинса аккаунт Get Up в социальной сети Х.

Напомним, «Оклахома» является действующим чемпионом североамериканской организации. В данный момент клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.

