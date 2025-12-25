Леброн Джеймс — о своих рекордах: ничего про них не знаю, не стремлюсь

Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что не ставит перед собой цель обновлять рекорды лиги. Во время общения с двукратным самым ценным игроком НБА Стивом Нэшем 40-летний баскетболист ответил на вопрос о своём отношении к статистическим достижениям.

«Ничего не знаю про рекорды, не слежу, не стремлюсь. Стоит просто выбежать на площадку — и там сразу какой-то рекорд. Как раз в последней игре я, как оказалось, обошёл Роберта Пэриша по победам за карьеру и вышел на второе место в истории НБА. Понятия об этом не имел, пока кто-то мне не сказал», — сказал Леброн в подкасте для YouTube-канала Mind the Game.