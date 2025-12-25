Скидки
Баскетбол Новости

Российские баскетбольные клубы могут принять участие в турнире «НБА Европа» — Кириленко

Российские баскетбольные клубы могут принять участие в турнире «НБА Европа» — Кириленко
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил в интервью телеграм-каналу «Mash на спорте», что российские клубы могут принять участие в турнире «НБА Европа».

По мнению Кириленко, в ближайшие пару лет при условии возвращения в мировой спорт наши команды выступят и в новообразованной европейской конференции, которая будет функционировать под эгидой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Напомним, национальные команды России и Беларуси не выступают в матчах под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) с 2022 года. Кроме того, запрет действует на клубном уровне для команд двух государств.

