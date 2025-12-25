Швед — о победе над МБА-МАИ: знали, что будет тяжёлый матч, но не думали, что настолько

Атакующий защитник казанского УНИКСа Алексей Швед прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА-МАИ. Встреча прошла в Москве и завершилась победой УНИКСа со счётом 90:84. Швед набрал 11 очков.

«Они на нас настроились, а мы изначально вышли не так, как должны были. У нас было очень много фолов в нападении, посмотрим после игры эти моменты, главное, что мы выиграли. Знали, что будет тяжёлый матч, но не думали, что настолько», — приводит слова Шведа «Матч ТВ».

После этой игры УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги, одержав 15 побед и потерпев два поражения. 28 декабря казанская команда на выезде сыграет с «Уралмашем».