Егор Дёмин обратился к подписчикам насчёт «Бруклина»

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин разместил новый пост в своём телеграм-канале, где предложил принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос по поводу количества капитанов в его команде.

«Народ, всем привет! Большое всем спасибо за поддержку в комментариях и личных сообщениях. Это заряжает энергией и ещё больше мотивирует работать дальше! А пока у нас есть несколько дней между играми, задам вам интересный вопрос: в курсе ли вы, сколько капитанов в нашей команде?

Давайте накидаем в комментариях свои варианты, кто они и почему, а я сделаю опрос о количестве. Через пару дней дам правильный ответ!» — написал Дёмин.

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым: