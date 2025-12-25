Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин обратился к подписчикам насчёт «Бруклина»

Егор Дёмин обратился к подписчикам насчёт «Бруклина»
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин разместил новый пост в своём телеграм-канале, где предложил принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос по поводу количества капитанов в его команде.

«Народ, всем привет! Большое всем спасибо за поддержку в комментариях и личных сообщениях. Это заряжает энергией и ещё больше мотивирует работать дальше! А пока у нас есть несколько дней между играми, задам вам интересный вопрос: в курсе ли вы, сколько капитанов в нашей команде?

Давайте накидаем в комментариях свои варианты, кто они и почему, а я сделаю опрос о количестве. Через пару дней дам правильный ответ!» — написал Дёмин.

Сейчас выбирают:
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android