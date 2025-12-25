«К чёрту всё, теперь я его фанат». Эксперт высказался о Егоре Дёмине

Эксперт и видеоаналитик НБА Жак Мануэль высказался о 19-летнем российском баскетболисте «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине.

«К чёрту всё, теперь я фанат Егора Дёмина. Тот факт, что его трёхочковый бросок после колледжа считался его слабейшей стороной, а в НБА стал его главным оружием, действительно поражает», — написал Мануэль на своей странице в социальных сетях.

К настоящему моменту Дёмин принял участие в 26 матчах этого сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 9,4 очка, совершал 3,2 подбора и отдвал 3,5 передачи.

