Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бетсити Парма — Енисей, результат матча 25 декабря 2025, счет 91:72, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Парма» уверенно победила «Енисей» в матче Единой лиги
Комментарии

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Бетсити Парма» принимала красноярский «Енисей». Встреча закончилась уверенной победой хозяев площадки. Счёт матча — 91:72 (24:19, 15:18, 29:14, 23:21).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 декабря 2025, четверг. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
91 : 72
Енисей
Красноярск
Бетсити Парма: Адамс - 21, Адамс - 14, Фирсов - 13, Сандерс - 11, Картер - 11, Захаров - 7, Шашков - 6, Свинин - 5, Ильницкий - 3, Стафеев, Якушин, Егоров
Енисей: Рыжов - 15, Тасич - 15, Коулмэн - 13, Сонько - 8, Ведищев - 7, Шлегель - 5, Долинин - 4, Перевалов - 3, Ванин - 2, Артис, Скуратов, Середа

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Брендан Адамс. На его счету 21 очко, два подбора и девять передач. У гостей чаще всего кольцо соперников поражали Егор Рыжов и Данило Тасич. В их активе по 15 очков.

В следующем туре «Парма» примет «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 29 декабря и начнётся в 17:30 мск. «Енисей» в следующем туре на выезде сыграет с московским ЦСКА. Матч состоится 28 декабря. Начало — в 14:00 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас выбирают:
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе

Баскетболисты НБА выступили на сцене в балете «Щелкунчик»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android