«Парма» уверенно победила «Енисей» в матче Единой лиги

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Бетсити Парма» принимала красноярский «Енисей». Встреча закончилась уверенной победой хозяев площадки. Счёт матча — 91:72 (24:19, 15:18, 29:14, 23:21).

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Брендан Адамс. На его счету 21 очко, два подбора и девять передач. У гостей чаще всего кольцо соперников поражали Егор Рыжов и Данило Тасич. В их активе по 15 очков.

В следующем туре «Парма» примет «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 29 декабря и начнётся в 17:30 мск. «Енисей» в следующем туре на выезде сыграет с московским ЦСКА. Матч состоится 28 декабря. Начало — в 14:00 мск.

