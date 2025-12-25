Единая лига: результаты матчей 25 декабря

В четверг, 25 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты 25 декабря:

«Бетсити Парма» — «Енисей» — 91:72.

Возглавляет турнирную таблицу в настоящий момент действующий чемпион — московский ЦСКА. На счету армейцев 15 побед при двух поражениях. На втором месте располагается казанский УНИКС, у которого также 15 побед и два поражения. Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (11 побед при шести поражениях).

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА: