Главная Баскетбол Новости

Единая лига — 2025/2026: результаты на 25 декабря, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 25 декабря
Комментарии

В четверг, 25 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты 25 декабря:

«Бетсити Парма» — «Енисей» — 91:72.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 декабря 2025, четверг. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
91 : 72
Енисей
Красноярск
Бетсити Парма: Адамс - 21, Адамс - 14, Фирсов - 13, Сандерс - 11, Картер - 11, Захаров - 7, Шашков - 6, Свинин - 5, Ильницкий - 3, Стафеев, Якушин, Егоров
Енисей: Рыжов - 15, Тасич - 15, Коулмэн - 13, Сонько - 8, Ведищев - 7, Шлегель - 5, Долинин - 4, Перевалов - 3, Ванин - 2, Артис, Скуратов, Середа

Возглавляет турнирную таблицу в настоящий момент действующий чемпион — московский ЦСКА. На счету армейцев 15 побед при двух поражениях. На втором месте располагается казанский УНИКС, у которого также 15 побед и два поражения. Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (11 побед при шести поражениях).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
