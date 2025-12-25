В УНИКСе раскрыли, изменится ли зарплата Алексея Шведа по новому контракту

Руководство УНИКСа быстро договорилось о новом соглашении с разыгрывающим Алексеем Шведом. Об этом сообщил президент казанского клуба Евгений Богачёв. Зарплата Шведа по новому контракту немного увеличится. Ранее стало известно, что стороны продолжат сотрудничество до конца сезона-2025/2026.

«Насколько легко договорились с Алексеем по новому контракту? Легко. Мы ориентиры примерно знали, с агентами Алексея и раньше общались. И ему у нас понравилось, и публика его очень хорошо воспринимает, и партнёры по команде с большим уважением к нему относятся. Но он не позволяет игрокам называть себя по имени и отчеству (смеётся). Это молодые игроки наши хотели так обращаться к Шведу. Что и говорить, Алексей — очень хороший разыгрывающий. Без него нам было бы трудно: тогда бы только один Кулагин оставался. Есть травмированные. В общем, подписали до конца сезона».

Сейчас зарплата Шведа выше, чем в предыдущем контракте с УНИКСом? Чуть‑чуть, немножечко. Ничего заоблачного, разумеется, нет. Всё приемлемо», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

