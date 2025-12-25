Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В УНИКСе раскрыли, изменится ли зарплата Алексея Шведа по новому контракту

В УНИКСе раскрыли, изменится ли зарплата Алексея Шведа по новому контракту
Комментарии

Руководство УНИКСа быстро договорилось о новом соглашении с разыгрывающим Алексеем Шведом. Об этом сообщил президент казанского клуба Евгений Богачёв. Зарплата Шведа по новому контракту немного увеличится. Ранее стало известно, что стороны продолжат сотрудничество до конца сезона-2025/2026.

«Насколько легко договорились с Алексеем по новому контракту? Легко. Мы ориентиры примерно знали, с агентами Алексея и раньше общались. И ему у нас понравилось, и публика его очень хорошо воспринимает, и партнёры по команде с большим уважением к нему относятся. Но он не позволяет игрокам называть себя по имени и отчеству (смеётся). Это молодые игроки наши хотели так обращаться к Шведу. Что и говорить, Алексей — очень хороший разыгрывающий. Без него нам было бы трудно: тогда бы только один Кулагин оставался. Есть травмированные. В общем, подписали до конца сезона».

Сейчас зарплата Шведа выше, чем в предыдущем контракте с УНИКСом? Чуть‑чуть, немножечко. Ничего заоблачного, разумеется, нет. Всё приемлемо», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Сейчас выбирают:
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе

Алексея Шведа поздравили с днём рождения в «Шаньси Лунгс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android