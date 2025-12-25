Скидки
В ЦСКА указали на недостатки освещения на арене «Локомотива» в матче Basket Cup

В ЦСКА указали на недостатки освещения на арене «Локомотива» в матче Basket Cup
Комментарии

Медиадиректор и пресс-атташе ЦСКА Николай Цынкевич указал на недостатки освещения на арене «Локомотива-Кубань», где команды в настоящий момент проводят встречу внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
25 декабря 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
3-я четверть
55 : 64
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Робертсон, Мур, Мартин, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Шеянов, Коновалов, Самойленко
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Руженцев, Ганькевич, Тримбл, Астапкович, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Зайцев, Курбанов, Митрович

«Освещение на матче Кубка в Краснодаре вроде бы красивое, но некомфортное для игроков. Лампы светят прямо в глаза на линии штрафного. В первой половине штрафы пять-девять у «Локо» и 4-11 – у ЦСКА», – написал Цынкевич в своём телеграм-канале.

Команды выступают в группе A. ЦСКА к настоящему моменту одержал одну победу и потерпел одно поражение. «Локомотив-Кубань» проиграл обе встречи.

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён:

