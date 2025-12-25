ЦСКА на выезде вырвал победу в матче Basket Cup с «Локомотивом-Кубань»

В Краснодаре на арене «Баскет-Холл» завершился матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup, в котором встречались «Локомотив-Кубань» и ЦСКА. Встреча проходила в упорной борьбе вплоть до последних минут и закончилась со счётом 89:81 (13:19, 30:16, 25:28, 21:18) в пользу гостей.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий «Мело Тримбл, набравший 27 очков, четыре подбора и восемь передач. В составе «Локомотива» лучшую результативность показал центровой Винс Хантер (21 очко, 11 подборов и две передачи).

В следующем туре «Локомотив-Кубань» примет «Бетсити Парму». Матч состоится 22 января и начнётся в 20:00 мск. ЦСКА в следующем туре на выезде сыграет с «Мегой». Встреча состоится 9 января и начнётся в 20:00 мск.

Команды выступают в группе A. ЦСКА одержал вторую победу на турнире. Также у армейцев одно поражение. «Локомотив-Кубань» потерпел третье поражение в трёх встречах.

Забавная реакция Махачева на баскетболиста ростом 2,41 м: