«Локомотив-Кубань» — ЦСКА, результат матча 25 декабря 2025, счет 81:89, WINLINE Basket Cup — 2025/2026

ЦСКА на выезде вырвал победу в матче Basket Cup с «Локомотивом-Кубань»
Комментарии

В Краснодаре на арене «Баскет-Холл» завершился матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup, в котором встречались «Локомотив-Кубань» и ЦСКА. Встреча проходила в упорной борьбе вплоть до последних минут и закончилась со счётом 89:81 (13:19, 30:16, 25:28, 21:18) в пользу гостей.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
25 декабря 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
81 : 89
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Робертсон, Мур, Мартин, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Шеянов, Коновалов, Самойленко
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Руженцев, Ганькевич, Тримбл, Астапкович, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Зайцев, Курбанов, Митрович

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий «Мело Тримбл, набравший 27 очков, четыре подбора и восемь передач. В составе «Локомотива» лучшую результативность показал центровой Винс Хантер (21 очко, 11 подборов и две передачи).

В следующем туре «Локомотив-Кубань» примет «Бетсити Парму». Матч состоится 22 января и начнётся в 20:00 мск. ЦСКА в следующем туре на выезде сыграет с «Мегой». Встреча состоится 9 января и начнётся в 20:00 мск.

Команды выступают в группе A. ЦСКА одержал вторую победу на турнире. Также у армейцев одно поражение. «Локомотив-Кубань» потерпел третье поражение в трёх встречах.

Календарь Вasket Cup сезона-2025/2026
Турнирная таблица Вasket Cup сезона-2025/2026
Забавная реакция Махачева на баскетболиста ростом 2,41 м:

Новости. Баскетбол
