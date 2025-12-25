Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Basket Cup — 2025/2026: результаты на 25 декабря, календарь, таблица

Basket Cup: результаты 25 декабря
Комментарии

Сегодня, 25 декабря, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup состоялся очередной игровой день, в рамках которого можно было посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

WINLINE Basket Cup. Результаты 25 декабря:

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА — 81:89.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
25 декабря 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
81 : 89
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Робертсон, Мур, Мартин, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Шеянов, Коновалов, Самойленко
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Руженцев, Ганькевич, Тримбл, Астапкович, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Зайцев, Курбанов, Митрович

Команды выступают в группе A. ЦСКА одержал вторую победу на турнире. Также у армейцев одно поражение. «Локомотив-Кубань» потерпел третье поражение в трёх встречах.

В следующем туре турнира железнодорожники примут «Бетсити Парму». Матч пройдёт 22 января и начнётся в 20:00 мск. ЦСКА в следующем туре сыграет в гостях с сербской «Мегой». Встреча состоится 9 января и начнётся в 20:00 мск.

Календарь Вasket Cup сезона-2025/2026
Турнирная таблица Вasket Cup сезона-2025/2026
Материалы по теме
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе

Дёмин вдохновляет спортсменов в детском баскетбольном лагере:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android