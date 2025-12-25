Сегодня, 25 декабря, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup состоялся очередной игровой день, в рамках которого можно было посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

WINLINE Basket Cup. Результаты 25 декабря:

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА — 81:89.

Команды выступают в группе A. ЦСКА одержал вторую победу на турнире. Также у армейцев одно поражение. «Локомотив-Кубань» потерпел третье поражение в трёх встречах.

В следующем туре турнира железнодорожники примут «Бетсити Парму». Матч пройдёт 22 января и начнётся в 20:00 мск. ЦСКА в следующем туре сыграет в гостях с сербской «Мегой». Встреча состоится 9 января и начнётся в 20:00 мск.

