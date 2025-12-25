Скидки
Главная Баскетбол Новости

Нью-Йорк Никс — Кливленд Кавальерс, результат матча 25 декабря 2025, счет 126:124, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Нью-Йорк» вырвал победу в рождественском матче НБА с «Кливлендом», у Брансона — 34 очка
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в ходе которого «Нью-Йорк Никс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась со счётом 126:124 (23:38, 37:20, 24:38, 42:28) в пользу хозяев площадки.

НБА — регулярный чемпионат
25 декабря 2025, четверг. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
126 : 124
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 34, Кларксон - 25, Колек - 16, Харт - 15, Бриджес - 12, Таунс - 11, Ануноби - 8, Диавара - 5, Дадье, Эвбуомван, Робинсон, Ябуселе, Хукпорти
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 34, Гарлэнд - 20, Тайсон - 16, Мобли - 14, Хантер - 13, Меррилл - 11, Аллен - 7, Уэйд - 6, Брайант - 3, Болл, Портер, Проктор, Томлин

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Джейлен Брансон. Он набрал 34 очка, один подбор и четыре передачи. У «Кавальерс» лучшую результативность продемонстрировал защитник Донован Митчелл, на счету которого 34 очка, шесть подборов и шесть передач.

В следующем туре «Нью-Йорк» на выезде сыграет с «Атлантой Хоукс». Встреча состоится 28 декабря и начнётся в 4:00 мск. «Кливленд» в следующем туре в гостях встретится с «Хьюстон Рокетс». Матч состоится 28 декабря. Начало — в 4:00 мск.

Баскетболисты НБА выступили на сцене в балете «Щелкунчик»:

Новости. Баскетбол
