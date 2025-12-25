«Нью-Йорк» вырвал победу в рождественском матче НБА с «Кливлендом», у Брансона — 34 очка

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в ходе которого «Нью-Йорк Никс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась со счётом 126:124 (23:38, 37:20, 24:38, 42:28) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Джейлен Брансон. Он набрал 34 очка, один подбор и четыре передачи. У «Кавальерс» лучшую результативность продемонстрировал защитник Донован Митчелл, на счету которого 34 очка, шесть подборов и шесть передач.

В следующем туре «Нью-Йорк» на выезде сыграет с «Атлантой Хоукс». Встреча состоится 28 декабря и начнётся в 4:00 мск. «Кливленд» в следующем туре в гостях встретится с «Хьюстон Рокетс». Матч состоится 28 декабря. Начало — в 4:00 мск.

