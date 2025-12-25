Фото: чернокожий игрок из США вышел к паркету в майке сборной России

Американский центровой «Бетсити Пармы» Террелл Картер во время разминки вышел к площадке в майке сборной России. Фотография была опубликована в телеграм-канале «Потеря».

Напомним, 25 декабря «Парма» принимала «Енисей» из Красноярска. Встреча закончилась со счётом 91:72 в пользу хозяев паркета. Картер отыграл 20 минут и 23 секунды и за это время набрал 11 очков, совершил два подбора и отдал одну результативную передачу.

В следующем туре «Парма» примет «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 29 декабря и начнётся в 17:30 мск. «Енисей» в следующем туре на выезде сыграет с московским ЦСКА. Матч состоится 28 декабря. Начало — в 14:00 мск.

