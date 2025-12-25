Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фото: чернокожий игрок из США вышел к паркету в майке сборной России

Фото: чернокожий игрок из США вышел к паркету в майке сборной России
Комментарии

Американский центровой «Бетсити Пармы» Террелл Картер во время разминки вышел к площадке в майке сборной России. Фотография была опубликована в телеграм-канале «Потеря».

Напомним, 25 декабря «Парма» принимала «Енисей» из Красноярска. Встреча закончилась со счётом 91:72 в пользу хозяев паркета. Картер отыграл 20 минут и 23 секунды и за это время набрал 11 очков, совершил два подбора и отдал одну результативную передачу.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 декабря 2025, четверг. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
91 : 72
Енисей
Красноярск
Бетсити Парма: Адамс - 21, Адамс - 14, Фирсов - 13, Сандерс - 11, Картер - 11, Захаров - 7, Шашков - 6, Свинин - 5, Ильницкий - 3, Стафеев, Якушин, Егоров
Енисей: Рыжов - 15, Тасич - 15, Коулмэн - 13, Сонько - 8, Ведищев - 7, Шлегель - 5, Долинин - 4, Перевалов - 3, Ванин - 2, Артис, Скуратов, Середа

В следующем туре «Парма» примет «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 29 декабря и начнётся в 17:30 мск. «Енисей» в следующем туре на выезде сыграет с московским ЦСКА. Матч состоится 28 декабря. Начало — в 14:00 мск.

Материалы по теме
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android