«Могу сделать что-то, чего от меня не ожидали». Дёмин выделил свой матч в НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением о встречах в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые может занести себе в актив.

– Какие матчи выделил бы для себя?

– Я думаю, что парочку игр могу выделить. Первая, когда я в Филадельфию приехал, я впервые тогда набрал 20 очков, всё забросил во второй половине, что и хорошо, и плохо, но точно дало мне понимание — почему бы и не сыграть так в обеих половинах? Это была такая игра, когда я почувствовал, что могу сделать что-то, чего от меня не ожидали.

Также хочу отметить матч с «Бостоном». Просто сам факт того, где мы играли и против кого мы играли. Я прочувствовал это кожей. И также отмечу недавнюю игру с «Милуоки». Выиграли крупно, и на тот момент это была лучшая моя игра в плане активных действий, дело не только в хорошей результативности, – приводит слова Дёмина First&Red.

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. В прошлом сезоне спортсмен выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

