Егор Дёмин: Кайл Хайнс хочет вернуться в Москву

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин ответил на вопрос по поводу отношения в США к российскому баскетболу, а также поделился впечатлениями от общения с экс-игроками ЦСКА Кайлом Хайнсом и Кори Хиггинсом о Москве и России.

– Ты говорил, что в клубе работает экс-игроки ЦСКА — Хайнс и Хиггинс. Что в США в целом знают о нашем баскетболе? Входят ли игроки из российского чемпионата в сферу интересов скаутов НБА? Какие истории о России тебе рассказывали легионеры ЦСКА?
– Сейчас довольно-таки много российских игроков в NCAA, и внимание к нашим молодым точно присутствует, но пока что определённое о будущем мне сложно сказать. А Кайл Хайнс и Кори Хиггинс для меня очень значимые игроки, так как я вырос на этом периоде ЦСКА. Я тогда смотрел не только армейцев, но и на «Химки» с Алексеем Шведом, и на «Зенит» с Сергеем Карасёвым. Для меня было очень приятно встретиться и пообщаться с Кайлом и Кори. Запомнилось, что Кайл рассказывал мне о московском метро, о тех станциях, где он жил. Они оба очень многое знают о Москве, любят её и всю Россию. У Кайла есть квартира в Москве, и он говорил, что хочет вернуться, – приводит слова Дёмина First&Red.

Егор Дёмин представил публике своего домашнего питомца:

