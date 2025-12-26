Пистиолис высказался о победе ЦСКА в матче Basket Cup с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги матча внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup с «Локомотивом-Кубань». Игра проходила в Краснодаре и завершилась в пользу армейцев со счётом 89:81 (13:19, 30:16, 25:28, 21:18).

«Прежде всего благодарю наших болельщиков, добравшихся до Краснодара, всегда важно, когда они рядом. Что касается игры, она получилась очень плотной и контактной. Нам пришлось преодолевать препятствия, травмы во время матча, неудачный старт. В конце концов мы собрались и показывали баскетбол, который мы должны показывать в защите и нападении, и получили желанный результат», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

