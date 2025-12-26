Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Оклахома-Сити Тандер — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 25 декабря 2025, счет 102:117, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Оклахома» потерпела пятое поражение в сезоне, уступив «Сан-Антонио» в НБА
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в рамках которого «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча закончилась со счётом 117:102 (41:36, 28:24, 26:19, 22:23) в пользу гостей.

НБА — регулярный чемпионат
25 декабря 2025, четверг. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
102 : 117
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 22, Хартенштайн - 13, Уильямс - 12, Карузо - 12, Холмгрен - 10, Дорт - 8, Уильямс - 8, Джо - 5, Уиггинс - 5, Уоллес - 5, Карлсон - 2, Янгблад, Барнхайзер
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 29, Вембаньяма - 19, Касл - 19, Барнс - 15, Харпер - 12, Джонсон - 9, Корнет - 6, Васселл - 5, Маклафлин - 3, Олиник, Сохан, Брайант, Бийомбо, Шампани, Уотерс III

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий ДеАарон Фокс. Он набрал 29 очков, четыре подбора и три результативные передачи. У хозяев паркета лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, на счету которого 22 очка, шесть подборов и четыре передачи.

В следующем туре «Оклахома» примет «Филадельфию Сиксерс». Встреча состоится 28 декабря и начнётся в 23:30 мск. «Сан-Антонио» в следующем туре на своей площадке сыграет с «Ютой Джаз». Матч состоится 28 декабря. Начало — в 4:00 мск.

Отметим, что это поражение стало пятым в сезоне для «Оклахомы». Также в её активе 26 побед. На счету «Сан-Антонио» 23 победы и семь поражений.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Материалы по теме
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе

Вембаньяма перешагнул через заграждение:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android