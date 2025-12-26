«Оклахома» потерпела пятое поражение в сезоне, уступив «Сан-Антонио» в НБА

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в рамках которого «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча закончилась со счётом 117:102 (41:36, 28:24, 26:19, 22:23) в пользу гостей.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий ДеАарон Фокс. Он набрал 29 очков, четыре подбора и три результативные передачи. У хозяев паркета лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, на счету которого 22 очка, шесть подборов и четыре передачи.

В следующем туре «Оклахома» примет «Филадельфию Сиксерс». Встреча состоится 28 декабря и начнётся в 23:30 мск. «Сан-Антонио» в следующем туре на своей площадке сыграет с «Ютой Джаз». Матч состоится 28 декабря. Начало — в 4:00 мск.

Отметим, что это поражение стало пятым в сезоне для «Оклахомы». Также в её активе 26 побед. На счету «Сан-Антонио» 23 победы и семь поражений.

Вембаньяма перешагнул через заграждение: