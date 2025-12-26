В Единой лиге набрали полмиллиона очков за всю историю

В Единой лиге ВТБ взята планка в 500 тысяч набранных очков с момента основания, сообщила пресс-служба турнира в его официальном телеграм-канале. Этот показатель был достигнут 24 декабря в матче «Автодор» — «Уралмаш» (73:67).

Автором юбилейного попадания, установившего счётчик всех набранных очков в Единой лиге ровно на 500 тысяч, стал игрок «Автодора» Игорь Вольхин, который на исходе 38-й минуты набрал два очка после прохода под кольцо.

Единая лига ВТБ была создана в 2008 году, турнир объединил клубы из Восточной и Северной Европы, его первым победителем стал московский ЦСКА. С сезона-2013/2014 носит статус чемпионата России.

