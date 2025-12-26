Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Единой лиге набрали полмиллиона очков за всю историю

В Единой лиге набрали полмиллиона очков за всю историю
Комментарии

В Единой лиге ВТБ взята планка в 500 тысяч набранных очков с момента основания, сообщила пресс-служба турнира в его официальном телеграм-канале. Этот показатель был достигнут 24 декабря в матче «Автодор» — «Уралмаш» (73:67).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
73 : 67
Уралмаш
Екатеринбург
Автодор: Пранаускис - 25, Хаджибегович - 22, Земский - 8, Евсеев - 7, Вольхин - 7, Коско - 4, Сущик, Никулин, Фёдоров, Ануфриев, Яковлев, Палкин
Уралмаш: Нэвелс - 20, Эллис - 18, Герасимов - 16, Риз - 6, Белянков - 3, Пынько - 2, Далтон - 2, Петенев, Писклов, Халдеев, Карданахишвили

Автором юбилейного попадания, установившего счётчик всех набранных очков в Единой лиге ровно на 500 тысяч, стал игрок «Автодора» Игорь Вольхин, который на исходе 38-й минуты набрал два очка после прохода под кольцо.

Единая лига ВТБ была создана в 2008 году, турнир объединил клубы из Восточной и Северной Европы, его первым победителем стал московский ЦСКА. С сезона-2013/2014 носит статус чемпионата России.

Календарь Единой лиги
Турнирная таблица Единой лиги

Видео: Футболисты «Спартака» посетили матч Единой лиги

Материалы по теме
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android