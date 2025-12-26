«Кинжалы» в сердце «Филадельфии». Эксперт высказался о «трёшках» Егора Дёмина

Эксперт и обозреватель Эрик Слэйтер отметил растущую роль российского игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в решающие моменты матчей. В победной встрече с «Филадельфией Сиксерс» (114:106) Дёмин набрал 20 очков, реализовав пять из девяти трёхочковых бросков.

«Он становится важным исполнителем бросков в четвёртых четвертях. В концовке этого матча он реализовал два важнейших трёхочковых, которые стали настоящими кинжалами в сердце «Сиксерс» и их болельщиков.

Егор завершил матч с 20 очками, пятью передачами и тремя потерями, реализовав шесть из 11 бросков с игры и пять из девяти трёхочковых.

Он показывает умение реализовывать сложнейшие броски под давлением, когда соперник буквально висит у него на плечах», — сказал Слэйтер на канале Locked on Nets в YouTube.

