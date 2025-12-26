Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Кинжалы» в сердце «Филадельфии». Эксперт высказался о «трёшках» Егора Дёмина

«Кинжалы» в сердце «Филадельфии». Эксперт высказался о «трёшках» Егора Дёмина
Комментарии

Эксперт и обозреватель Эрик Слэйтер отметил растущую роль российского игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в решающие моменты матчей. В победной встрече с «Филадельфией Сиксерс» (114:106) Дёмин набрал 20 очков, реализовав пять из девяти трёхочковых бросков.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
106 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Джордж - 19, Макси - 13, Драммонд - 12, Гордон - 12, Маккейн - 10, Уокер - 5, Эдвардс - 4, Бона - 4, Лоури, Брум, Саллис
Бруклин Нетс: Портер - 28, Дёмин - 20, Клэкстон - 16, Клауни - 13, Уильямс - 9, Шарп - 9, Мартин - 7, Траоре - 5, Мэнн - 4, Вульф - 3, Уилсон, Сараф

«Он становится важным исполнителем бросков в четвёртых четвертях. В концовке этого матча он реализовал два важнейших трёхочковых, которые стали настоящими кинжалами в сердце «Сиксерс» и их болельщиков.

Егор завершил матч с 20 очками, пятью передачами и тремя потерями, реализовав шесть из 11 бросков с игры и пять из девяти трёхочковых.

Он показывает умение реализовывать сложнейшие броски под давлением, когда соперник буквально висит у него на плечах», — сказал Слэйтер на канале Locked on Nets в YouTube.

Сейчас выбирают:
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android