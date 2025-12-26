Скидки
«Нью-Йорк» совершил самый крупный камбэк в истории рождественских матчей НБА

«Нью-Йорк» совершил самый крупный камбэк в истории рождественских матчей НБА
«Нью-Йорк Никс» одержал победу в рождественском матче НБА с «Кливленд Кавальерс», совершив камбэк с разницы в 17 очков в четвёртой четверти — это самый крупный отыгрыш во встречах Рождественского дня в эпоху детальной статистики play-by-play, сообщает НБА в социальной сети X.

НБА — регулярный чемпионат
25 декабря 2025, четверг. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
126 : 124
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 34, Кларксон - 25, Колек - 16, Харт - 15, Бриджес - 12, Таунс - 11, Ануноби - 8, Диавара - 5, Дадье, Эвбуомван, Робинсон, Ябуселе, Хукпорти
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 34, Гарлэнд - 20, Тайсон - 16, Мобли - 14, Хантер - 13, Меррилл - 11, Аллен - 7, Уэйд - 6, Брайант - 3, Болл, Портер, Проктор, Томлин

Самым результативным игроком в составе «Никс» стал разыгрывающий Джейлен Брансон. Он набрал 34 очка, один подбор и четыре передачи.

Далее «Нью-Йорк» проведёт выездной матч с «Атлантой Хоукс». Игра запланирована на 28 декабря. «Кливленд» свою следующую встречу также сыграет на выезде — соперником команды станет «Хьюстон Рокетс».

