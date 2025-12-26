«Нью-Йорк» совершил самый крупный камбэк в истории рождественских матчей НБА

«Нью-Йорк Никс» одержал победу в рождественском матче НБА с «Кливленд Кавальерс», совершив камбэк с разницы в 17 очков в четвёртой четверти — это самый крупный отыгрыш во встречах Рождественского дня в эпоху детальной статистики play-by-play, сообщает НБА в социальной сети X.

Самым результативным игроком в составе «Никс» стал разыгрывающий Джейлен Брансон. Он набрал 34 очка, один подбор и четыре передачи.

Далее «Нью-Йорк» проведёт выездной матч с «Атлантой Хоукс». Игра запланирована на 28 декабря. «Кливленд» свою следующую встречу также сыграет на выезде — соперником команды станет «Хьюстон Рокетс».