В США оценили долгосрочные перспективы Егора Дёмина в НБА

Комментарии

Американский эксперт и обозреватель Лукас Каплан признался, что впечатлён стабильностью разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«Нечасто встретишь 19-летнего новичка, тем более защитника, к которому до драфта было столько вопросов, но который при этом оказывает настолько стабильное влияние на игру. К примеру, в матче с «Филадельфией» он просто не совершает действий со знаком минус. Егор может быть незаметен какое-то время, а затем забросить пять трёхочковых, три или четыре из которых приходятся на четвёртую четверть.

Его влияние на результат неизменно положительное. Если посмотреть на его бросок сейчас, не остаётся никаких сомнений в его перспективах в долгосрочном периоде. То, что он показывает в первые два месяца своей карьеры, — чертовски хороший результат. Думаю, он будет очень и очень хорошим игроком на протяжении долгого времени», — сказал Слэйтер на канале Locked on Nets в YouTube.

Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА:

