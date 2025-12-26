Скидки
Баскетбол

Аналитик назвал матч НБА, в котором Дёмин заставил замолчать фанатов соперников

Аналитик назвал матч НБА, в котором Дёмин заставил замолчать фанатов соперников
Комментарии

Аналитик и обозреватель Эрик Слэйтер поделился впечатлениями от атмосферы на матче «Филадельфии Сиксерс» и «Бруклин Нетс» (106:114). Как отметил эксперт, несмотря на попытки местных болельщиков эмоционально вернуть свою команду в игру, точные броски Егора Дёмина в четвёртой четверти лишили «Сиксерс» шансов на спасение.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
106 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Джордж - 19, Макси - 13, Драммонд - 12, Гордон - 12, Маккейн - 10, Уокер - 5, Эдвардс - 4, Бона - 4, Лоури, Брум, Саллис
Бруклин Нетс: Портер - 28, Дёмин - 20, Клэкстон - 16, Клауни - 13, Уильямс - 9, Шарп - 9, Мартин - 7, Траоре - 5, Мэнн - 4, Вульф - 3, Уилсон, Сараф

«На трибунах было много гула. Болельщики «Сиксерс» активно включились, когда их команда сократила отставание с 18 до девяти очков в четвёртой четверти. Они пытались давить, но Егор Дёмин раз за разом заставлял их замолчать. В самой концовке матча он забросил пару «кинжалов», которые стали настоящими «глушителями» для трибун», — сказал Слэйтер на канале Locked on Nets в YouTube.

«Бруклин» показал видео, посвящённое Егору Дёмину:

