Аналитик назвал матч НБА, в котором Дёмин заставил замолчать фанатов соперников

Аналитик и обозреватель Эрик Слэйтер поделился впечатлениями от атмосферы на матче «Филадельфии Сиксерс» и «Бруклин Нетс» (106:114). Как отметил эксперт, несмотря на попытки местных болельщиков эмоционально вернуть свою команду в игру, точные броски Егора Дёмина в четвёртой четверти лишили «Сиксерс» шансов на спасение.

«На трибунах было много гула. Болельщики «Сиксерс» активно включились, когда их команда сократила отставание с 18 до девяти очков в четвёртой четверти. Они пытались давить, но Егор Дёмин раз за разом заставлял их замолчать. В самой концовке матча он забросил пару «кинжалов», которые стали настоящими «глушителями» для трибун», — сказал Слэйтер на канале Locked on Nets в YouTube.

«Бруклин» показал видео, посвящённое Егору Дёмину: