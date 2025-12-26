Егор Дёмин назвал игроков, которые больше других помогают ему в «Бруклине»

19-летний российский разыгрывающий защитник клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о взаимоотношениях с другими игроками своей команды.

— С кем в команде сдружился больше всего?

— Я со всеми партнёрами в хороших отношениях. С кем-то, само собой, больше общаюсь, с кем-то меньше. С некоторыми ребятами просто коммуникация полегче, «химия» сразу случилась.

— Можешь выделить кого-нибудь одного?

— Вот, например, Ноа Клауни очень мне помогает. Он сам всего несколько лет в Лиге. Мне кажется, это его третий или четвёртый год. Но он, опираясь именно на свой опыт, много подсказывает, в чём мне как новичку сложно было сразу разобраться. И Тайрис Мартин также делится со мной знаниями, ему есть что рассказать, он прошёл через долгий путь от приглашённого на пробный контракт на летний кэмп до игрока с полноценным контрактом с местом в старте. Он также всегда готов мне помочь, сейчас его роль на площадке немножко сменилась, но он остается лидером для многих из нас. И само собой, отмечу Ника Клэкстона, самого опытного игрока нашей команды, он дольше всех в команде и знает всё о «Бруклине», — приводит слова Дёмина First&Red.

19-летний Егор Дёмин проводит свой первый сезон в НБА. Летом 2025 года выступавший в студенческой лиге NCAA российский баскетболист был выбран клубом «Бруклин Нетс» в первом раунде драфта под общим восьмым номером, установив рекорд для игроков из России.

