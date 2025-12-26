Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин поделился впечатлениями от своей встречи с Александром Овечкиным

Егор Дёмин поделился впечатлениями от своей встречи с Александром Овечкиным
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Дёмин ответил на вопрос о своей встрече с 40-летним капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Да, сама встреча, конечно, была очень памятная для меня. Александр — один из самых больших спортсменов, в принципе, во всём мире, и тем более в России. Нам удалось пересечься после игры, и то недолгое общение, внимание Александра, его мамы Татьяны Николаевны для меня бесценны. Это дало мне понимание, как человек такого высокого уровня остается настолько простым и обычным в плане общения. Это сильно поразило меня. Я под большим впечатлением после этой встречи», — приводит слова Дёмина First&Red.

Александр Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года и с 911 голами в регулярных чемпионатах является лучшим снайпером за всю историю лиги.

Сейчас читают:
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
«Бруклин» круто сменил курс в декабре. В успехе видна рука Егора Дёмина «Бруклин» круто сменил курс в декабре. В успехе видна рука Егора Дёмина

Видео: Александр Овечкин встретился с Егором Дёминым

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android