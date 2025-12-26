Егор Дёмин поделился впечатлениями от своей встречи с Александром Овечкиным

19-летний российский разыгрывающий защитник клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Дёмин ответил на вопрос о своей встрече с 40-летним капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Да, сама встреча, конечно, была очень памятная для меня. Александр — один из самых больших спортсменов, в принципе, во всём мире, и тем более в России. Нам удалось пересечься после игры, и то недолгое общение, внимание Александра, его мамы Татьяны Николаевны для меня бесценны. Это дало мне понимание, как человек такого высокого уровня остается настолько простым и обычным в плане общения. Это сильно поразило меня. Я под большим впечатлением после этой встречи», — приводит слова Дёмина First&Red.

Александр Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года и с 911 голами в регулярных чемпионатах является лучшим снайпером за всю историю лиги.

Видео: Александр Овечкин встретился с Егором Дёминым