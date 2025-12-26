Энтони Дэвис получил травму и не смог продолжить матч с «Голден Стэйт»

В эти минуты в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» проходит матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Даллас Маверикс».

На момент написания новости проходит третья четверть. Центровой «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис получил травму паха и не смог продолжить матч. К этому моменту он набрал три очка и сделал три подбора.

Ранее сообщалось, что Дэвисом будут интересоваться «Детройт Пистонс», «Атланта Хоукс» и «Торонто Рэпторс».

Напомним, в текущем сезоне североамериканской организации Дэвис принял участие в 15 матчах. В среднем за игру Энтони набирает 21,7 очка, делает 11,4 подбора, отдаёт три передачи, а также совершает 1,5 блок-шота и 1,3 перехвата.