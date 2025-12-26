Скидки
Главная Баскетбол Новости

Энтони Дэвис получил травму и не смог продолжить матч с «Голден Стэйт»



В эти минуты в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» проходит матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Даллас Маверикс».

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 01:17 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
4-я четверть
115 : 106
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Подзиемски, Ричард, Муди, Хилд, Мелтон, Батлер, Сантос, Хорфорд, Пост, Грин, Карри, Джексон-Дэвис, Спенсер
Даллас Маверикс: Кристи, Харди, Дэвис, Расселл, Пауэлл, Нембард, Уильямс, Маршалл, Мартин, Гэффорд, Вашингтон, Томпсон, Флэгг

На момент написания новости проходит третья четверть. Центровой «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис получил травму паха и не смог продолжить матч. К этому моменту он набрал три очка и сделал три подбора.

Ранее сообщалось, что Дэвисом будут интересоваться «Детройт Пистонс», «Атланта Хоукс» и «Торонто Рэпторс».

Напомним, в текущем сезоне североамериканской организации Дэвис принял участие в 15 матчах. В среднем за игру Энтони набирает 21,7 очка, делает 11,4 подбора, отдаёт три передачи, а также совершает 1,5 блок-шота и 1,3 перехвата.


