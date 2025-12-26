«Голден Стэйт» обыграл «Даллас» в рождественском матче НБА, Дэвис получил травму

Завершился рождественский матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 126:116.

Самым результативным в составе «Далласа» стал Купер Флэгг, который записал в свой актив 27 очков. Отметим, центровой Энтони Дэвис получил травму и не смог продолжить матч.

Лучшую результативность в «Голден Стэйт» показал Стефен Карри, на счету которого 23 очка.

В следующем матче «Голден Стэйт» встретится с «Торонто Рэпторс», а «Даллас» сыграет с «Сакраменто Кингз». Оба матча пройдут 28 декабря.