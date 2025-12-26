Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Голден Стэйт — Даллас, результат матча 26 декабря 2025, счет 126:116, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

«Голден Стэйт» обыграл «Даллас» в рождественском матче НБА, Дэвис получил травму
Комментарии

Завершился рождественский матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 126:116.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 01:17 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
126 : 116
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Мелтон - 16, Батлер - 14, Хорфорд - 14, Подзиемски - 13, Муди - 12, Джексон-Дэвис - 10, Грин - 7, Пэйтон II - 6, Пост - 6, Ричард - 5, Куминга, Хилд, Сантос, Спенсер
Даллас Маверикс: Флэгг - 27, Уильямс - 26, Маршалл - 14, Вашингтон - 14, Кристи - 13, Томпсон - 7, Гэффорд - 6, Нембард - 4, Дэвис - 3, Мартин - 2, Харди, Расселл, Пауэлл

Самым результативным в составе «Далласа» стал Купер Флэгг, который записал в свой актив 27 очков. Отметим, центровой Энтони Дэвис получил травму и не смог продолжить матч.

Лучшую результативность в «Голден Стэйт» показал Стефен Карри, на счету которого 23 очка.

В следующем матче «Голден Стэйт» встретится с «Торонто Рэпторс», а «Даллас» сыграет с «Сакраменто Кингз». Оба матча пройдут 28 декабря.

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас выбирают:
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android