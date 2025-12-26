Скидки
Егор Дёмин рассказал, как реагирует на провокации соперников в матчах НБА

Егор Дёмин рассказал, как реагирует на провокации соперников в матчах НБА
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Дёмин ответил на вопрос о своей реакции на провокации со стороны соперников во время игры.

— Во время игры соперники часто пытаются «залезть под кожу». Кто этим грешит чаще всего? Ты отвечаешь или просто абстрагируешься?
— Зависит от ситуации. Если на ровном месте провокация, то меня особо это не волнует. И я понимаю, что моя игра важнее, а такие ситуации пользы мне точно не принесут. Но если оппонент пересекает черту, и я понимаю, что мне сейчас нужен дополнительный заряд — я могу ответить. Из соперников, кого сейчас могу вспомнить, то это Коллин Секстон из «Шарлотт», Кейонте Джордж из «Джаз». Они много говорили на площадке, — приводит слова Дёмина First&Red.

19-летний Егор Дёмин проводит свой первый сезон в НБА. Летом 2025 года выступавший в студенческой лиге NCAA российский баскетболист был выбран клубом «Бруклин Нетс» в первом раунде драфта под общим восьмым номером, установив рекорд для игроков из России.

