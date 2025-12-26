Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин назвал трёх игроков НБА, против которых ему сложнее всего обороняться

Егор Дёмин назвал трёх игроков НБА, против которых ему сложнее всего обороняться
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, против каких трёх игроков лиги ему сложнее всего играть.

«Сразу назову Скотти Барнса. Очень сильный, очень атлетичный и невероятно талантливый. Из тех, против кого мы играли – это Донован Митчелл. И третий, игрок, который является для меня примером в плане уровня скиллов и понимания игры – это Кейд Каннингем», — приводит слова Дёмина First&Red.

19-летний Егор Дёмин проводит свой первый сезон в НБА. Летом 2025 года выступавший в студенческой лиге NCAA российский баскетболист был выбран клубом «Бруклин Нетс» в первом раунде драфта под общим восьмым номером, установив рекорд для игроков из России.

Сейчас читают:
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
«Бруклин» круто сменил курс в декабре. В успехе видна рука Егора Дёмина «Бруклин» круто сменил курс в декабре. В успехе видна рука Егора Дёмина

Видео: Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android