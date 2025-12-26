Егор Дёмин назвал трёх игроков НБА, против которых ему сложнее всего обороняться

19-летний российский разыгрывающий защитник клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, против каких трёх игроков лиги ему сложнее всего играть.

«Сразу назову Скотти Барнса. Очень сильный, очень атлетичный и невероятно талантливый. Из тех, против кого мы играли – это Донован Митчелл. И третий, игрок, который является для меня примером в плане уровня скиллов и понимания игры – это Кейд Каннингем», — приводит слова Дёмина First&Red.

19-летний Егор Дёмин проводит свой первый сезон в НБА. Летом 2025 года выступавший в студенческой лиге NCAA российский баскетболист был выбран клубом «Бруклин Нетс» в первом раунде драфта под общим восьмым номером, установив рекорд для игроков из России.

