Все новости
Баскетбол

Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон Рокетс, результат матча 26 декабря 2025, счет 96:119, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

43 очка Дончича и Леброна не помогли «Лейкерс» избежать крупного поражения от «Хьюстона»
В ночь с 25 на 26 декабря мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Гости выиграли встречу со счётом 119:96.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
96 : 119
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Эйтон, Джеймс, Ларэвиа, Клебер, Ривз, Джеймс, Хатимура, Смарт, Дончич
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Финни-Смит, Дэвисон, Дюрант, Тэйт, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Окоги, Шенгюн, Капела, Грин

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Хьюстона» Амен Томпсон — 26 очков, семь подборов и пять ассистов.

У «Лейкерс» самым эффективным стал словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич — в его активе 25 очков, пять подборов и семь результативных передач. Его одноклубник 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс завершил встречу с 18 очками, двумя подборами и пятью ассистами.

