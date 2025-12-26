Егор Дёмин ответил на вопрос о топ-5 самых известных русских спортсменов в США

19-летний российский разыгрывающий защитник клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Дёмин отреагировал на вопрос о пятёрке самых знаменитых в США спортсменах из России.

— На твой взгляд, кто входит в топ-5 русских спортсменов, известных в США. Понятно, что Овечкин, несомненно, номер один, а кто ещё?

— Я думаю, что UFC однозначно. Там очень много наших бойцов, которые являются гордостью нашей страны, например, Ислам Махачев. Ещё очень много русских хоккеистов в NHL. Приятно встречать на выездах раздевалки, где на шкафчиках русские фамилии (на некоторых аренах мы занимаем хоккейные раздевалки). Мне сложно кого-то выделить. Очень много в России талантливых спортсменов, и это радует, — приводит слова Дёмина First&Red.

19-летний Егор Дёмин проводит свой первый сезон в НБА. Летом 2025 года выступавший в студенческой лиге NCAA российский баскетболист был выбран клубом «Бруклин Нетс» в первом раунде драфта под общим восьмым номером, установив рекорд для игроков из России.

40-летний Александр Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года и с 911 голами в регулярных чемпионатах является лучшим снайпером за всю историю лиги. 34-летний боец смешанных единоборств Ислам Махачев является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе и первым спортсменом из России, завоевавшим пояса UFC в двух разных весовых категориях.

