Егор Дёмин назвал игроков НБА, с которыми он больше всего хотел бы обменяться майками

19-летний российский разыгрывающий защитник клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, с какими выступающими в лиге баскетболистами он бы охотнее всего поменялся майками после очной встречи.

— Игрок, с которым больше всего хотел бы обменяться майками после игры?

— Если не говорить о таких иконах, как Леброн и Карри, наверное, Кевин Дюрант и Лука Дончич, — приводит слова Дёмина First&Red.

19-летний Егор Дёмин проводит свой первый сезон в НБА. Летом 2025 года выступавший в студенческой лиге NCAA российский баскетболист был выбран клубом «Бруклин Нетс» в первом раунде драфта под общим восьмым номером, установив рекорд для игроков из России.

