Рождественские матчи в НБА, Бабаев может перейти из «Динамо» в «Спартак». Главное к утру
В НБА прошли традиционные рождественские матчи, появилась информация о возможном переходе из московского «Динамо» в «Спартак» 21-летнего вингера Ульви Бабаева, «Зенит-Казань» одолел петербургский «Зенит» в упорной полуфинальной встрече Суперкубка России по волейболу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Голден Стэйт» обыграл «Даллас» в рождественском матче НБА, Дэвис получил травму.
- Игрок «Динамо» Бабаев переходит в «Спартак» — источник.
- «Зенит-Казань» в пяти сетах вырвал победу у «Зенита» СПб в полуфинале Суперкубка России.
- «Нью-Йорк» вырвал победу в рождественском матче НБА с «Кливлендом», у Брансона — 34 очка.
- 43 очка Дончича и Леброна не помогли «Лейкерс» избежать крупного поражения от «Хьюстона».
- «Оклахома» потерпела пятое поражение в сезоне, уступив «Сан-Антонио» в НБА.
- Стала известна сумма, которую «Реал» готов заплатить за Витинью из «ПСЖ».
- ESPN назвал основного кандидата на замену Хаби Алонсо в «Реале».
- «Челси» проявляет интерес к нападающему «Астон Виллы» — Романо.
- «Милан» готов включить двух игроков в сделку по переходу Гатти из «Ювентуса» — Скира.
- Московское «Динамо» всухую победило лидера Запада КХЛ «Локомотив».
- ЦСКА прервал серию поражений, победив в овертайме «Торпедо».
- ЦСКА на выезде вырвал победу в матче Basket Cup с «Локомотивом-Кубань».
