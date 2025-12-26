Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

26 декабря главные новости спорта, футбольные трансферы, баскетбол, НБА, хоккей, КХЛ, волейбол

Рождественские матчи в НБА, Бабаев может перейти из «Динамо» в «Спартак». Главное к утру
Комментарии

В НБА прошли традиционные рождественские матчи, появилась информация о возможном переходе из московского «Динамо» в «Спартак» 21-летнего вингера Ульви Бабаева, «Зенит-Казань» одолел петербургский «Зенит» в упорной полуфинальной встрече Суперкубка России по волейболу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Голден Стэйт» обыграл «Даллас» в рождественском матче НБА, Дэвис получил травму.
  2. Игрок «Динамо» Бабаев переходит в «Спартак» — источник.
  3. «Зенит-Казань» в пяти сетах вырвал победу у «Зенита» СПб в полуфинале Суперкубка России.
  4. «Нью-Йорк» вырвал победу в рождественском матче НБА с «Кливлендом», у Брансона — 34 очка.
  5. 43 очка Дончича и Леброна не помогли «Лейкерс» избежать крупного поражения от «Хьюстона».
  6. «Оклахома» потерпела пятое поражение в сезоне, уступив «Сан-Антонио» в НБА.
  7. Стала известна сумма, которую «Реал» готов заплатить за Витинью из «ПСЖ».
  8. ESPN назвал основного кандидата на замену Хаби Алонсо в «Реале».
  9. «Челси» проявляет интерес к нападающему «Астон Виллы» — Романо.
  10. «Милан» готов включить двух игроков в сделку по переходу Гатти из «Ювентуса» — Скира.
  11. Московское «Динамо» всухую победило лидера Запада КХЛ «Локомотив».
  12. ЦСКА прервал серию поражений, победив в овертайме «Торпедо».
  13. ЦСКА на выезде вырвал победу в матче Basket Cup с «Локомотивом-Кубань».
Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: «Авангард» — «Магнитка», «МЮ» — «Ньюкасл», старт хоккейного МЧМ и НБА
Топ-матчи пятницы: «Авангард» — «Магнитка», «МЮ» — «Ньюкасл», старт хоккейного МЧМ и НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android