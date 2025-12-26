Рождественские матчи в НБА, Бабаев может перейти из «Динамо» в «Спартак». Главное к утру

В НБА прошли традиционные рождественские матчи, появилась информация о возможном переходе из московского «Динамо» в «Спартак» 21-летнего вингера Ульви Бабаева, «Зенит-Казань» одолел петербургский «Зенит» в упорной полуфинальной встрече Суперкубка России по волейболу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».