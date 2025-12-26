«Денвер» одолел «Миннесоту» в OT. У Йокича 56 очков с трипл-даблом, у Эдвардса 44 очка

В ночь с 25 на 26 декабря мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 142:138 OT.

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший трипл-дабл, на его счету 56 очков, 16 подборов и 15 результативных передач. У «Миннесоты» больше всех очков набрал атакующий защитник Энтони Эдвардс, в его активе 44 очка, шесть подборов и три ассиста.

В середине четвёртой четверти преимущество «Денвера» составляло 15 очков, однако гости сумели отыграться и перевести матч в овертайм на счёте 115:115. По ходу дополнительного времени уже «Миннесота» была впереди на девять очков, но итоговый перевес «+4» остался за «Наггетс».

«Денвер» выиграл восьмой матч из 10 последних, «Тимбервулвз» прервали трёхматчевую победную серию.