Виртус Болонья — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
22:30 Мск
Баскетбол

Денвер Наггетс — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 26 декабря 2025, счет 142:138 OT, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Денвер» одолел «Миннесоту» в OT. У Йокича 56 очков с трипл-даблом, у Эдвардса 44 очка
Комментарии

В ночь с 25 на 26 декабря мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 142:138 OT.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 06:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
142 : 138
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 56, Мюррэй - 35, Хардуэй-младший - 19, Джонс - 12, Уотсон - 9, Браун - 7, Валанчюнас - 2, Ннаджи - 2, Джонс, Строутер, Тайсон, Холмс, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 44, Рэндл - 32, Макдэниелс - 21, Рид - 13, Хиланд - 11, Гобер - 9, Дивинченцо - 6, Кларк - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Джузэнг, Конли, Беранже, Миллер

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший трипл-дабл, на его счету 56 очков, 16 подборов и 15 результативных передач. У «Миннесоты» больше всех очков набрал атакующий защитник Энтони Эдвардс, в его активе 44 очка, шесть подборов и три ассиста.

В середине четвёртой четверти преимущество «Денвера» составляло 15 очков, однако гости сумели отыграться и перевести матч в овертайм на счёте 115:115. По ходу дополнительного времени уже «Миннесота» была впереди на девять очков, но итоговый перевес «+4» остался за «Наггетс».

«Денвер» выиграл восьмой матч из 10 последних, «Тимбервулвз» прервали трёхматчевую победную серию.

Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
