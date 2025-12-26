В ночь с 25 на 26 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли пять рождественских матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 26 декабря:

«Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс» — 126:124;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс» — 102:117;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Даллас Маверикс» — 126:116;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс» — 96:119;

«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 142:138 OT.

