Егор Дёмин рассказал, какой вид спорта мог бы выбрать, если бы не занимался баскетболом

19-летний российский разыгрывающий защитник клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Дёмин ответил на вопрос, какой вид спорта он мог выбрать бы вместо баскетбола.

— Если бы мог стать профессиональным спортсменом в другом виде спорта, что выбрал бы?

— Я практически уже начал заниматься хоккеем в детстве, но у меня не совсем подходящее телосложение для хоккея, мне бы пришлось там сложно, — приводит слова Дёмина First&Red.

19-летний Егор Дёмин проводит свой первый сезон в НБА. Летом 2025 года выступавший в студенческой лиге NCAA российский баскетболист был выбран клубом «Бруклин Нетс» в первом раунде драфта под общим восьмым номером, установив рекорд для игроков из России.

