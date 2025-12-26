Скидки
Монако — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин рассказал, какой вид спорта мог бы выбрать, если бы не занимался баскетболом

Егор Дёмин рассказал, какой вид спорта мог бы выбрать, если бы не занимался баскетболом
19-летний российский разыгрывающий защитник клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Дёмин ответил на вопрос, какой вид спорта он мог выбрать бы вместо баскетбола.

— Если бы мог стать профессиональным спортсменом в другом виде спорта, что выбрал бы?
— Я практически уже начал заниматься хоккеем в детстве, но у меня не совсем подходящее телосложение для хоккея, мне бы пришлось там сложно, — приводит слова Дёмина First&Red.

19-летний Егор Дёмин проводит свой первый сезон в НБА. Летом 2025 года выступавший в студенческой лиге NCAA российский баскетболист был выбран клубом «Бруклин Нетс» в первом раунде драфта под общим восьмым номером, установив рекорд для игроков из России.

Видео: Егор Дёмин показал впечатляющие навыки игры в кендаму

