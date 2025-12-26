Скидки
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 26 декабря

Единая лига: расписание матчей на 26 декабря
Комментарии

В пятницу, 26 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание на 26 декабря:

19:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Самара».

Турнирную таблицу в настоящий момент возглавляет действующий чемпион — московский ЦСКА. На счету красно-синих 15 побед при двух поражениях. На втором месте располагается казанский УНИКС, у которого также 15 побед и два поражения. Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (11 побед при шести поражениях).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
