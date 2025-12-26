Евролига: расписание матчей на 26 декабря

В пятницу, 26 декабря, в Евролиге пройдут очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В этот день болельщиков европейского баскетбола ждут три встречи. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Евролига. Матчи на 26 декабря:

20:00 мск — «Партизан» — «Маккаби» Тель-Авив;

21:30 мск — «Монако» — «Реал» Мадрид;

22:30 мск — «Виртус» — «Олимпиакос».

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Хапоэль» (13 побед и пять поражений). На второй строчке располагается «Валенсия», у которой тот же показатель 12 побед и шесть поражений. Тройку сильнейших замыкает «Панатинаикос» (12 побед и шесть поражений).

