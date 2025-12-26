Скидки
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин рассказал, что самое дорогое позволил себе за время выступления в НБА

Егор Дёмин рассказал, что самое дорогое позволил себе за время выступления в НБА
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин ответил на вопрос о самой дорогой вещи или услуге, которую он приобрёл на зарплату игрока НБА.

— Что самое дорогое себе позволил за время в НБА?
— Думаю, что снимать квартиру в Бруклине. Здесь очень дорого. По сравнению с Ютой точно, — приводит слова Дёмина First&Red.

19-летний Егор Дёмин проводит свой первый сезон в НБА. Летом 2025 года выступавший в студенческой лиге NCAA российский баскетболист был выбран клубом «Бруклин Нетс» в первом раунде драфта под общим восьмым номером, установив рекорд для игроков из России.

Видео: Егор Дёмин ответил, сколько пар обуви использует за сезон

